Лавров сообщил о позитивной реакции РФ на просьбы Анкары ускорить поставки С-400
Лавров после переговоров с главой турецкого МИД Чавушоглу заявил, что Москва одобряет инициативу Анкары ускорить поставки С-400.
Кремль одобряет желание Анкары ускорить для Турции поставки зенитного ракетного комплекса С-400, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Обсуждали поставки С-400. В ответ на просьбу турецких коллег ускорить сроки поставки реагируем позитивно», — сказал после переговоров политик.
Напомним, что накануне состоялись переговоры Лаврова с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.