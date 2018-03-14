Минобороны РФ: Развитие ИИ поможет побеждать в кибервойнах

Развитие искусственного интеллекта поможет продуктивно бороться с агрессией в информационной сфере и одерживать победы в кибервойнах.

Такое мнение выразил замминистра обороны России Юрий Борисов в ходе форума «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения». В своей речи он отметил, что сегодня сражения происходят прежде всего в информационной среде. Тот, кто может контролировать эту сферу, победит в противостоянии, подчеркнул Борисов.

Заместитель министра напомнил, что у РФ есть все шансы на успех, поскольку школьники занимают лидирующие места на олимпиадах по математике и физике. Многие признаны лучшими программистами. Все это — основа для серьезного шага вперед в области искусственного интеллекта, считает Борисов.