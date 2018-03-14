Андрей Кондрашов: России нужен рывок, который может обеспечить только Путин

Известный ведущий и журналист, фильм которого о президенте РФ Владимире Путине за несколько дней посмотрели миллионы людей, рассказал, каким он видит будущее России. Также он поделился впечатлениями от съемок фильма о главе государства.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей корреспондент, в частности, спросил Кондрашова, как он оценивает эффективность кадровых изменений, прошедших в последнее время как в регионах, так и в федеральном центре. В ответ телеведущий уверено заявил, общество все эти изменения, прежде всего, в губернаторском корпусе, «безусловно, восприняло позитивно».

Также корреспондент агентства поинтересовался, что думает его собеседник о реакции россиян на последние заявления президента в послании Федеральному собранию. Также его интересовало как, по мнению Кондрашова, граждане оценили показанный недавно фильм «Путин».

«Проще посмотреть опросы ВЦИОМ, которые социологи проводили по результатам Послания. По фильмам, разумеется, такой статистики нет. Однако по фильму «Путин», выложенному в сеть в воскресенье, скажу лишь одно: в настоящий момент количество просмотров — 16 миллионов, что составляет более 10% населения. Думаю, эти цифры говорят сами за себя.

Кондрашов выразил сожаление, что часть вопросов, которые он задавал президенту, осталась за кадром. Он пояснил, целый ряд интервью с главой государства заканчивался тем, что беседа продолжалась и после того, как выключали камеры. Так случалось потому, что Путин был настолько небезразличен к некоторым темам, поднятым в ходе интервью, что у него нередко появлялась желание что-то объяснить дополнительно и поэтому беседа продолжалась, но уже без камер.

Последний вопрос, заданный Кондрашову, был о том, почему он считает, что именно Путин именно тот человек, который необходим современной России. Журналист сказал, что, по его твердому убеждению, сейчас такое время, когда стране особенно необходимо вырываться вперед, а для этого у руля должен стоять человек, который умеет и знает, что для этого нужно делать.