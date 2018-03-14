Песков напомнил отношение Кремля к обвинениям в хакерских атаках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения властей США и Великобритании в том, что Россия якобы причастна к хакерским атакам, беспочвенны. Москва так и не увидела доказательств этому.

Также Песков заявил, что об аннексии Крыма не может идти речи, поскольку решения крымского парламента по присоединению полуострова были легитимны и получили подтверждение на референдуме. Обе эти формулировки Песков назвал «неверными ни по сути, ни по форме».

Напомним, что западные страны обвиняют Россию в организации хакерских атак, с помощью которых якобы произошло «российское вмешательство» в выборы президента США.