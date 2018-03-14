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13:13   14 Марта 2018
Весь мир
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ООН озвучил список самых счастливых стран мира

ООН озвучил список самых счастливых стран мира

Список самых счастливых стран входил в ежегодный доклад The World Hapiness Report, опубликованный подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

Финляндия признана самой счастливой страной мира в 2018 году. 

В десятку стран-лидеров включили Данию, Исландию, Швейцарию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Швецию и Австралию, сообщает The Washington Post.

Издание сообщает, что США занимает 18-ю позицию в данном рейтинге.

В ходе подготовки доклада и составления списка оценивали 156 стран. Их рассматривали по таким критериям, как продолжительность жизни, социальная поддержка населения и отношение к коррупции.

В 2017 году стало известно, что России за 2016 год присвоили 49-е место в рейтинге самых счастливых стран.

Автор: Екатерина Розина
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