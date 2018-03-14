Шойгу призвал ученых разрабатывать роботов и беспилотники

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал ученых из военной и гражданской сфер заняться совместной разработкой роботов и беспилотных аппаратов.

Министр отметил, что развитие технологий необходимо для отражения потенциальных атак в области технологической и экономической безопасности РФ. О словах Шойгу стало известно из приветственного обращения политика к участникам первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

Форум организован при поддержке оборонного ведомства России по предложению РАН. По итогам мероприятия планируется создать условия для создания и внедрения робототехники.