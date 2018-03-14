Россия не обсуждает вопрос выхода из Совета Европы — Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Москва выступила за то, чтобы Парламентская ассамблея Совета Европы открылась для выстраивания полноценного диалога.

По его словам, вопрос выхода российского государства из Совета Европы не стоит на повестке дня Москвы. Власти РФ не изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, также Россия не собирается прекращать сотрудничество с Европейским судом по правам человека.