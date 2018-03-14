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13:06   14 Марта 2018
Весь мир
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Власти Польши проинспектировали готовность погранпереходов к ЧМ-2018

Власти Польши проинспектировали готовность погранпереходов к ЧМ-2018

Заместитель госсекретаря в польском МВД Рената Щенх провела инспекцию пограничных переходов на границе с Россией.

Об этом сообщает «Русский Запад». Щенх оценила процесс контроля и регистрации пассажиров на пограничных пунктах в Гроново, Гжехотки и Безледы. 

Сообщается, что Калининградская областная таможня ранее предложила принять меры по ускорению процесса пересечения границы болельщиками в дни предстоящего чемпионата мира по футболу. Польские чиновники обещали рассмотреть возможные варианты.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #польша #чм-2018 #калинингградская область
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