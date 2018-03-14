Власти Польши проинспектировали готовность погранпереходов к ЧМ-2018

Заместитель госсекретаря в польском МВД Рената Щенх провела инспекцию пограничных переходов на границе с Россией.

Об этом сообщает «Русский Запад». Щенх оценила процесс контроля и регистрации пассажиров на пограничных пунктах в Гроново, Гжехотки и Безледы.

Сообщается, что Калининградская областная таможня ранее предложила принять меры по ускорению процесса пересечения границы болельщиками в дни предстоящего чемпионата мира по футболу. Польские чиновники обещали рассмотреть возможные варианты.