Взрыв произошел в жилом доме в Калининграде на улице Велижской. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

По информации издания «Русский Запад», взрыв мог спровоцировать житель дома, пытавшийся украсть газ у соседей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчину обвиняют в нарушении части 1 статьи 215.3 УК РФ.

Пресс-служба МВД по Калининградской области сообщила, что задержанный собрал устройство для забора газа в прошлом году. Дрелью он подключался к газопроводу. В последний раз спустя 20 минут произошла утечка газа, которую мужчина пытался устранить самостоятельно. После в квартире этажом выше раздался хлопок, а подозреваемый хотел скрыть следы кражи.

В отделении мужчина признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.