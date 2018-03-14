Эксперты обещают потепление климата в России 

В национальном докладе «Глобальный климат и почвенный покров» сообщили, что потепление климата в России будет происходить на протяжении всего XXI века. Скорость роста температуры в России будет выше, чем на Западе.

Доклад представили в Почвенном институте имени В. В. Докучаева, где сообщили о том, что все современные климатические модели прогнозируют потепление климата России в течение всего XXI века. Ученые объяснили, что максимальный рост приземной температуры будет происходить в зимнее время, увеличиваясь к северу, наибольшее значение ожидается в Арктике. Летом - зональность потепления почти не будет выражена в России.

В докладе отмечают, что в связи с этим возможны изменения частоты и интенсивности экстремальных явлений погоды. Во время любых сезонов будет уменьшаться число суток с экстремально низкой ночной температурой воздуха и увеличиваться с высокой.

Значимые региональные изменения длительности волн тепла и холода вероятны на большей части территории России к середине века, ученые подчеркивают, что к концу века, данные изменения существенно усилятся и распространятся на территории всей страны.