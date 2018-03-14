Песков: Митинг в Севастополе с участием Путина не носит электоральный характер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящий в Севастополе митинг не является электоральным мероприятием. Он будет посвящен очередной годовщине референдума о присоединении Крыма к России.

Песков отметил, что глава государства примет в нем участие. Также отмечается, что Путин проведет встречу с представителями общественности Севастополя, на которой будут обсуждаться различные актуальные вопросы для города.