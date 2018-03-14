Песков: Кремль надеется на конструктивность в отношениях с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на конструктивность в отношениях с Соединенными Штатами.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп заявил, что уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео.

Песков, комментируя перестановки в правительства США, отметил, что Москва не ожидает из-за этого ухудшения отношений с Вашингтоном. Нельзя упасть ниже пола, заявил представитель Кремля, но остается надежда на конструктивность в отношении двух держав.