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12:44   14 Марта 2018
Россия
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Песков: Кремль надеется на конструктивность в отношениях с США

Песков: Кремль надеется на конструктивность в отношениях с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на конструктивность в отношениях с Соединенными Штатами.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп заявил, что уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео.

Песков, комментируя перестановки в правительства США, отметил, что Москва не ожидает из-за этого ухудшения отношений с Вашингтоном. Нельзя упасть ниже пола, заявил представитель Кремля, но остается надежда на конструктивность в отношении двух держав.

Автор: Павел Никифоров
#россия #песков #политика #весь мир #помпео #тиллерсон #отношения между рф и сша
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