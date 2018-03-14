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12:36   14 Марта 2018
Россия
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День после выборов 18 марта Путин проведет на работе — Песков

День после выборов 18 марта Путин проведет на работе — Песков

Следующий день после выборов президента России — 19 марта — для Владимира Путина будет обычным рабочим днем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, «на 19 марта у президента есть рабочие планы». Он сказал, что пока не будет анонсировать, «но это будет обычный рабочий день».

Президент РФ Владимир Путин идет на выборы главы государства в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #песков #политика #выборы2018
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