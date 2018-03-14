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12:35   14 Марта 2018
Россия
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РФ не приемлет обвинений и ультиматумов по делу Скрипаля — Песков

РФ не приемлет обвинений и ультиматумов по делу Скрипаля — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но готова взаимодействовать для расследования случившегося.

По его словам, позицию России довели по дипломатическим каналам до Великобритании. Она заключается в том, что Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в адрес российского государства.

 «РФ не приемлет также языка ультиматума»,  — подчеркнул Песков. 

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва готова взаимодействовать с Лондоном, чтобы расследовать это происшествие, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #песков #скрипаль
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