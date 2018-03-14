Володин: Запад хотел увидеть «ручного» президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что несколько стран Запада хотели увидеть в России «ручного» президента.

Политик отметил, что Москва сегодня — неудобный конкурент для западных стран во многих отраслях. Государства пытаются убрать Россию с мировой арены, зачастую нечестными способами, добавил Володин. Шаги со стороны США, а в последние дни и Великобритании, ставят целью разрушить РФ как державу.