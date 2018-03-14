Apple объявила дату презентации «проывных разработок»

На 29-й ежегодной Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference), которая пройдет в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, с 4 по 8 июня, Apple представит ряд «прорывных разработок». Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным портала Macrumors, Apple готовит ред новинок среди программного обеспечения и гаджетов. В частности, ожидается презентация операционных систем iOS 12, tvOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, а также нового ПО для HomePod.

Кроме того, предполагается, что в рамках WWDC Apple представит обновленные iPad Pro, оснащенные Face ID, а также недорогие модели MacBook Air.