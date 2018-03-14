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12:19   14 Марта 2018
Весь мир
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Apple объявила дату презентации «проывных разработок»

Apple объявила дату презентации «проывных разработок»

На 29-й ежегодной Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference), которая пройдет в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, с 4 по 8 июня, Apple представит ряд «прорывных разработок». Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным портала Macrumors, Apple готовит ред новинок среди программного обеспечения и гаджетов. В частности, ожидается презентация операционных систем iOS 12, tvOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, а также нового ПО для HomePod.

Кроме того, предполагается, что в рамках WWDC Apple представит обновленные iPad Pro, оснащенные Face ID, а также недорогие модели MacBook Air.

Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #весь мир #по #apple #гаджеты
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