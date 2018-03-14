Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин выступил перед севастопольцами

Путин выступил перед севастопольцами

 Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

 Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона
Путин выступил перед севастопольцами

Путин выступил перед севастопольцами

 Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны

Первые энергоблоки двух новых ТЭС В Крыму запустят в конце весны
Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

Украинский МИД подготовил свои предложения по денонсации Договора о дружбе с РФ

 Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ввести персональные санкции после выборов президента РФ в Крыму
Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

Тереза Мэй заявила, что Великобритания при поиске поставщика газа не рассматривает РФ

 Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона

Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона
12:22   14 Марта 2018
Весь мир
57

Пекин ответит Вашингтону в случае введения пошлин на китайскую продукцию

Пекин ответит Вашингтону в случае введения пошлин на китайскую продукцию

Советники американского лидера Дональда Трампа готовят пакет предложений по пошлинам, нацеленным против ввозимой из КНР продукции, потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин ответит Вашингтону в случае введения пошлин на китайскую продукцию. По его словам, Китай неоднократно выступал против любых односторонних протекционистских мер в торговле.

Лу Кан подчеркнул, если США причинят ущерб интересам КНР, тогда Пекин примет необходимые меры и защитит свои права. Китайско-американские торгово-экономические отношения носят взаимовыгодный характер, напомнил Лу Кан.

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #китай #весь мир #торговля #пошлины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами
Старожилы Ракки не видят разницы между СДС и джихадистами. Эксперт полагает, что курды и их покровители не собираются восстанавливать разрушенный город.
18:04   14 Марта 2018
9121
Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку Россия

Бесхозная земля энтузиастам влетит в копеечку

16:25   14 Марта 2018
65
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT Россия

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

15:53   14 Марта 2018
10437
Путина встречает преображенный Крым Россия

Путина встречает преображенный Крым

14:18   14 Марта 2018
146
Новости smi2.ru
Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ

Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из Лондона — СФ