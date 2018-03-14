Советники американского лидера Дональда Трампа готовят пакет предложений по пошлинам, нацеленным против ввозимой из КНР продукции, потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин ответит Вашингтону в случае введения пошлин на китайскую продукцию. По его словам, Китай неоднократно выступал против любых односторонних протекционистских мер в торговле.

Лу Кан подчеркнул, если США причинят ущерб интересам КНР, тогда Пекин примет необходимые меры и защитит свои права. Китайско-американские торгово-экономические отношения носят взаимовыгодный характер, напомнил Лу Кан.