Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в скором времени российские школьники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

По его словам, эксперты уже завершили работу по подготовке к проведению ЕГЭ по китайскому языку. Была разработана технология сдачи письменной и устной частей экзамена, подготовлены контрольно-измерительные материалы, а также осуществлена подготовка кадров.

Китайский язык станет пятым иностранным языком по выбору. Кроме него школьники могут сдавать английский, немецкий, французский и испанский языки.