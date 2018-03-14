Специалисты России и Белоруссии ведут разработку защищенного от кибершпионажа ноутбука

Разрабатывается новый компьютер, который будет предотвращать утечку информации с помощью побочных электромагнитных излучений.

Работу над изобретением ведут на территории белорусского ОАО «НИИЭВМ» совместно с российским «НПК Позитрон» (Санкт-Петербург), компьютер назвали ВМ2016.

Новый девайс,защищающий от кипершпионажа, создает белорусский производитель на базе российского четырехъядерного универсального высокопроизводительного микропроцессора «Эльбрус - 4С». Об этом рассказали в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) Белоруссии.

Разработчик пояснил, что инновационный ноутбук, оснащенный жидкокристаллическим экраном в 17 дюймов, служит для обработки секретной информации, которой необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа. Также ноутбук будут использовать для предотвращения утечки с помощью побочных электромагнитных излучений и наводок.

Особенной характеристикой данного изобретения будет способность работать в жестких климатических условиях, аппарат выдерживает перепады температуры от минус 40 до плюс 50 градусов. Специалисты объяснили, что это позволяет корпус изделия, он выполнен из алюминиевого сплава, который обеспечивает защиту от механических и климатических воздействий. Такая конструкция позволяет работать с устройством как на открытом воздухе, так и в помещении, а также в экстремальных условиях в кузовах на колесных и гусеничных шасси, на железнодорожном транспорте, стационарных и подвижных объектах берегового и морского базирования.