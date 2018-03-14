ЕС надеется, что ввозные пошлины США не затронут страны объединения

ЕС принял к сведению решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз в страну стали и алюминия, но ожидает, что это нововведение не коснется стран-участниц объединения.

Об этом в среду в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

Вслед за Катайненом ситуацию прокомментировала европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. Она заметила, что Евросоюз сожалеет, что американским властям пришлось ввести пошлины, чтобы избежать возможных угроз национальной безопасности страны. Тем не менее ЕС рассчитывает, что как союзника и долгосрочного партнера США его полностью исключат из списка. В противном случае объединению следует дать Вашингтону соразмерный ответ.