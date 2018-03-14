Фонд энергетической безопасности назвал страны, где самый дорогой бензин

В России цены на бензин одни из самых низких в мире.

Фонд национальной энергетической безопасности составил рейтинг стран с самым дорогим бензином. Данные на круглом столе представил гендиректор Фонда Константин Симонов, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

По его словам, самый дорогой бензин - в Китае, а точнее в Гонконге - 1,96 долларов США за литр. На втором месте - Норвегия, которая является нефтяным экспортером. Литр там стоит 1, 96 долларов за литр. В Канаде - 1,02 доллара за литр, в США - 0,73 доллара. В России литр бензина стоит 0,69 долларов.

Симонов отметил, что сегодня Россия занимает первое место в мире по экспорту газа, второе — по экспорту нефти и третье — по поставкам угля. За последние 17 лет добыча «черного золота» росла.