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12:16   14 Марта 2018
Россия
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Фонд энергетической безопасности назвал страны, где самый дорогой бензин

Фонд энергетической безопасности назвал страны, где самый дорогой бензин

В России цены на бензин одни из самых низких в мире.

Фонд национальной энергетической безопасности составил рейтинг стран с самым дорогим бензином. Данные на круглом столе представил гендиректор Фонда Константин Симонов, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

По его словам, самый дорогой бензин - в Китае, а точнее в Гонконге - 1,96 долларов США за литр. На втором месте - Норвегия, которая является нефтяным экспортером. Литр там стоит 1, 96 долларов за литр. В Канаде - 1,02 доллара за литр, в США - 0,73 доллара. В России литр бензина стоит 0,69 долларов. 

Симонов отметил, что сегодня Россия занимает первое место в мире по экспорту газа, второе — по экспорту нефти и третье — по поставкам угля. За последние 17 лет добыча «черного золота» росла. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #нефть #бензин
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