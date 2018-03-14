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12:39   14 Марта 2018
Россия
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ВЦИОМ: Материальное положение россиян улучшается

ВЦИОМ: Материальное положение россиян улучшается

Индекс удовлетворенности жизни россиян вырос в два раза по сравнению с началом 2000-х годов.

Социологи констатируют позитивную динамику в материальном благополучии россиян. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на круглом столе, посвященном подведению итогов развития страны за 2000–2017 годы, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

По данным ВЦИОМ, самый низкий показатель благополучия россиян был зафиксирован в 1999 году. После этого начался рост. С 2000 года ВВП вырос на 20%, а пенсии увеличились в четыре раза.

Что касается бедности, то по данным ВЦИОМ, если в 1992 году каждый третий житель РФ считался бедным, то в 2000 году - уже 32% являлись таковыми, сейчас - 13,5%. Минимальное число бедных зафиксировано в 2012 году - 10,7%. 

Социологи утверждают, что растет индекс удовлетворенности жизни россиян. Если в 2005 году он составлял 25 пунктов, то в 2017 - 61. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #вциом #общество #бедность #материальное положение
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