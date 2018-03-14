Косачев: За выборами президента РФ приедут наблюдать шесть межпарламентских организаций

Делегаты от шести межпарламентских организаций приедут наблюдать за выборами президента России 18 марта. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Как он рассказал ТАСС, по совместным приглашениям палат Федерального собрания РФ наблюдать за выборами приедут представители парламентских ассамблей ОБСЕ, ЧЭС (Черноморское экономическое сотрудничество), ОДКБ, Межпарламентская ассамблея православия, Парламентское собрание Союза России и Белоруссии и Межпарламентская ассамблея СНГ.