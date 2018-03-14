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12:09   14 Марта 2018
Весь мир
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Меркель переизбрана на пост канцлера ФРГ

Меркель переизбрана на пост канцлера ФРГ

Сегодня утром в Бундестаге прошло голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. В ходе голосования ей требовалось набрать «канцлерское большинство» — не менее 355 из 709 голосов.

Голосование было лишь формальностью, поскольку Меркель поддерживает большая часть немецких парламентариев. Кандидатуру лидера блока ХДС-ХСС выдвинул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Таким образом, в Германии окончательно сформировано правительство. Напомним, что парламентские выборы в стране прошли еще в сентябре прошлого года. 

Автор: Виктория Разумовская
#меркель #фрг #канцлер фрг #правительство фрг
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