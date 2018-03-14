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12:10   14 Марта 2018
Россия
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Опрос: россияне стали меньше пить алкоголь

Опрос: россияне стали меньше пить алкоголь

Согласно данным опроса, проведенному ВЦИОМ, граждане РФ стали меньше употреблять алкоголь. Данные исследования привели РИА Новости.

На 5 ноября прошлого года 12% участников опроса ответили, что часто пьют алкогольные напитки. Еще 59% выбрали вариант ответа «редко». Остальные вообще не пьют алкогольные напитки. Согласно опросу от 17 февраля 2002 года, граждан РФ, часто пивших насчитывалось 23%. 54% отвечали, что пьют изредка.

Также ВЦИОМ подвел итоги продажи алкоголя. В 2001 году россияне приобрели 120,3 миллиона декалитров. В 2016-м цифра значительно снизилась — 96,8 миллионов декалитров. 

Автор: Олег Королев
#россия #опрос #алкоголь #вциом #общество
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