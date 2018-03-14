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12:02   14 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Киевский суд обязал НАБУ расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова

Киевский суд обязал НАБУ расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова

Бывший заместитель украинского генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины попыталось закрыть дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов из «Родовид-банка».

По его словам, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ расследовать дело о миллиардных хищениях секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Ренат Равельевич опубликовал на своей официальной странице в Facebook определение суда об отмене незаконного постановления НАБУ прекратить уголовное расследование о миллиардных хищениях Турчинова и выводе в офшоры денег из «Родовид-банка».

«Суд несколько месяцев и «прятал» это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию», — добавил Кузьмин.

Автор: Анатолий Кубарев
#киев #турчинов #набу #кузьмин
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