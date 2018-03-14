Киевский суд обязал НАБУ расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова

Бывший заместитель украинского генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины попыталось закрыть дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов из «Родовид-банка».

По его словам, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ расследовать дело о миллиардных хищениях секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Ренат Равельевич опубликовал на своей официальной странице в Facebook определение суда об отмене незаконного постановления НАБУ прекратить уголовное расследование о миллиардных хищениях Турчинова и выводе в офшоры денег из «Родовид-банка».