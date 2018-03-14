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12:01   14 Марта 2018
Россия
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Число счастливых людей в России за 27 лет удвоилось

Число счастливых людей в России за 27 лет удвоилось

Максимальную удовлетворенность жизнью россиян фиксировали в 2014 году.

С 1990 года число счастливых людей в России увеличилось в два раза. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)  Валерий Федоров на круглом столе, посвященном подведению итогов развития РФ за 2000–2017 годы, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Счастливых людей становится больше, есть идея заменить ВВП на душу населения ВНС — валовым национальным счастьем. Оно гораздо важнее, чем благосостояние. Уровни счастья можно оценить по-разному. Мы спрашиваем в лоб: вы счастливы или нет?» — сообщил Федоров. 

По его словам, индекс удовлетворенности жизни у россиян достигал максимума в середине 2014 года. Затем наблюдалось снижение, а потом опять пошел вверх. 

Глава ВЦИОМ отметил позитивную динамику материального положения россиян. Если в 1992 году бедным был каждый третий в стране, в 2000 году -  29% , то сейчас - 13,5 . Минимального значения число бедных достигло в 2012 году - 10,7% . 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #вциом #общество #счастье
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