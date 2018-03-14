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11:37   14 Марта 2018
Россия
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Средний заработок преподавателей вузов в 2017 году вырос на 8,7 тысячи рублей — Васильева

Средний заработок преподавателей вузов в 2017 году вырос на 8,7 тысячи рублей — Васильева

Средняя зарплата преподавателей вузов за 2017 год, в сравнении с 2016 годом, выросла на 8,7 тысячи рублей. Об этом в ходе заседания расширенной коллегии Минобрнауки рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

По ее словам, уровень среднемесячной зарплаты в высшем, общем, профессиональном и дополнительном образовании поэтапно повышался. В абсолютных значениях средний размер зарплаты для преподавателей вузов увеличился в 2017 году в сравнении с предыдущим годом на 8,7 тысячи рублей. Рост заработка педагогов в общем образовании составил 1,6 тысячи рублей. В детском дополнительном образовании — 4,2 тысячи рублей. В профессиональном — 2,4 тысячи рублей.

Также Васильева отметила, что при реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина ведомством были выявлены наиболее проблемные участки в сфере образования, сформированы механизмы оперативного решения задач, отработаны инструменты взаимодействия со всеми участниками реализации указов главы государства.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #зарплата #общество #образование #минобрнауки #васильева
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