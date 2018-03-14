Москва и Минск подтвердили готовность к координации в борьбе с терроризмом

Россия и Белоруссия заявили о максимальной готовности к координации в борьбе против угрозы терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Совета Безопасности РФ.

Накануне в Гродно прошла встреча экспертов из Совбезов России и Белоруссии. Страны подтвердили готовность к координации в борьбе с террором. Также были затронуты вопросы о безопасности двух держав. В частности, эксперты обсудили наращивание сил НАТО в Европе.

В российском Совбезе отметили знаковость учений «Запад-2017», прошедших вместе с Белоруссией. Затронута тема выборов президента РФ. В Республике Беларусь открылись 13 избирательных участков, где смогут проголосовать россияне.