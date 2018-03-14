Две атомные подлодки ВМС США всплыли недалеко от Северного полюса

Министерство обороны США сообщило, что американская атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» USS Hartford и эскадренный броненосец типа «Коннектикут» USS Connecticut всплыли к северу от Аляски.

По информации Пентагона, две атомные подлодки ВМС США всплыли в рамках учении под кодовым названием ICEX-2018. Контр-адмирал Джеймс Питтс сообщил, что с военной, географической и научной точки зрения Северный Ледовитый океан поистине уникален.

«В Арктике сохраняется одно из самых сложных океанских условий на Земле», — отметил представитель ВМС США.

По его словам, американские атомные подлодки и подводная лодка британского военно-морского флота HMS Trenchant участвуют в двухгодичных учениях в Арктике, чтобы проверить боевые возможности в экстремальных условиях холодной воды.