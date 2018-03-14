Две атомные подлодки ВМС США всплыли недалеко от Северного полюса
Министерство обороны США сообщило, что американская атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» USS Hartford и эскадренный броненосец типа «Коннектикут» USS Connecticut всплыли к северу от Аляски.
По информации Пентагона, две атомные подлодки ВМС США всплыли в рамках учении под кодовым названием ICEX-2018. Контр-адмирал Джеймс Питтс сообщил, что с военной, географической и научной точки зрения Северный Ледовитый океан поистине уникален.
«В Арктике сохраняется одно из самых сложных океанских условий на Земле», — отметил представитель ВМС США.
По его словам, американские атомные подлодки и подводная лодка британского военно-морского флота HMS Trenchant участвуют в двухгодичных учениях в Арктике, чтобы проверить боевые возможности в экстремальных условиях холодной воды.
#USNavy submarines #USSHartford and #USSConnecticut surface together in #ArcticCircle - https://t.co/gKxbwwdx2q #ICEX 2018 pic.twitter.com/HCiDermqjZ— U.S. Navy (@USNavy) March 13, 2018