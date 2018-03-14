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11:48   14 Марта 2018
Весь мир
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Две атомные подлодки ВМС США всплыли недалеко от Северного полюса

Две атомные подлодки ВМС США всплыли недалеко от Северного полюса

Министерство обороны США сообщило, что американская атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» USS Hartford и эскадренный броненосец типа «Коннектикут» USS Connecticut всплыли к северу от Аляски.

По информации Пентагона, две атомные подлодки ВМС США всплыли в рамках учении под кодовым названием ICEX-2018. Контр-адмирал Джеймс Питтс сообщил, что с военной, географической и научной точки зрения Северный Ледовитый океан поистине уникален.

«В Арктике сохраняется одно из самых сложных океанских условий на Земле», — отметил представитель ВМС США.

По его словам, американские атомные подлодки и подводная лодка британского военно-морского флота HMS Trenchant участвуют в двухгодичных учениях в Арктике, чтобы проверить боевые возможности в экстремальных условиях холодной воды.

Автор: Анатолий Кубарев
#вмс сша #общество #весь мир #подлодки #северный полюс
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