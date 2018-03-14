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12:14   14 Марта 2018
Россия
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«Крымская волна» ждет президента

«Крымская волна» ждет президента

Жители и гости полуострова смогут воспользоваться новым терминалом аэропорта Симферополь уже весной 2018 года.

Строить новый терминал аэропорта Симферополь начали в мае 2016 года. Спустя два года перед крымчанами предстал объект из стекла и металла с криволинейными волнообразными фасадами. Особенность конструкции обыграли в названии — «Крымская волна». Проект аэровокзала разработала южнокорейская компания. Власти региона сочли его наиболее удачным среди девяти представленных проектов.

«Крымская волна» ждет президента

Юридический адрес объекта  – площадь Воссоединения, дом 1. Как писал «Крыминформ», его площадь 78 тысяч квадратных метров. Это приблизительно восемь футбольных полей.

«Крымская волна» ждет президента

Обошелся объект Крыму в 32 миллиарда рублей. Глава региона Сергей Аксенов ранее объяснял журналистам, что 30% финансирования взяли на себя частные инвесторы, а 70% — это кредитные деньги. Выдали ссуду работающие в Крыму банки «Россия» и РНКБ.

«Крымская волна» ждет президента

На территории аэровокзала расположены 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. Новый терминал позволяет увеличить пропускную способность до 3650 пассажиров в час. За год он сможет обслужить 6,5 миллионов пассажиров. Лучший аэропорт в России и СНГ по версии Skytrax «Домодедово» в 2015 году обслужил 30,5 миллионов человек.

«Крымская волна» ждет президента

Глава Минтранса Максим Соколов летом прошлого года говорил журналистам, что терминал станет визитной карточкой Крыма, где пассажиров будут обслуживать не хуже, чем в Европе. Сергей Аксенов обещал отдать привокзальную площадь частному бизнесу, чтобы там появились все необходимые пассажирам товары и услуги.

«Крымская волна» ждет президента

По данным источников издания «Коммерсант», «Крымскую волну» могут показать Владимиру Путину. Гарант планирует посетить несколько крупных инфраструктурных объектов полуострова 14 марта. В пресс-службе аэропорта «Политике сегодня» визит Путина не подтвердили, но заверили, что объект готов к работе:

«На сегодняшний день новый терминал построен и готов к вводу в эксплуатацию. В ближайшее время мы приступим к операционным испытаниям терминала с участием сотрудников и аэропорта и волонтеров, которые будут играть роль тестовых пассажиров».

Автор: Григорий Рощин
#путин #крым #аэропорт #президент #крымская волна
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