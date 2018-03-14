«Крымская волна» ждет президента

Жители и гости полуострова смогут воспользоваться новым терминалом аэропорта Симферополь уже весной 2018 года.

Строить новый терминал аэропорта Симферополь начали в мае 2016 года. Спустя два года перед крымчанами предстал объект из стекла и металла с криволинейными волнообразными фасадами. Особенность конструкции обыграли в названии — «Крымская волна». Проект аэровокзала разработала южнокорейская компания. Власти региона сочли его наиболее удачным среди девяти представленных проектов.

Юридический адрес объекта – площадь Воссоединения, дом 1. Как писал «Крыминформ», его площадь 78 тысяч квадратных метров. Это приблизительно восемь футбольных полей.

Обошелся объект Крыму в 32 миллиарда рублей. Глава региона Сергей Аксенов ранее объяснял журналистам, что 30% финансирования взяли на себя частные инвесторы, а 70% — это кредитные деньги. Выдали ссуду работающие в Крыму банки «Россия» и РНКБ.

На территории аэровокзала расположены 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. Новый терминал позволяет увеличить пропускную способность до 3650 пассажиров в час. За год он сможет обслужить 6,5 миллионов пассажиров. Лучший аэропорт в России и СНГ по версии Skytrax «Домодедово» в 2015 году обслужил 30,5 миллионов человек.

Глава Минтранса Максим Соколов летом прошлого года говорил журналистам, что терминал станет визитной карточкой Крыма, где пассажиров будут обслуживать не хуже, чем в Европе. Сергей Аксенов обещал отдать привокзальную площадь частному бизнесу, чтобы там появились все необходимые пассажирам товары и услуги.

По данным источников издания «Коммерсант», «Крымскую волну» могут показать Владимиру Путину. Гарант планирует посетить несколько крупных инфраструктурных объектов полуострова 14 марта. В пресс-службе аэропорта «Политике сегодня» визит Путина не подтвердили, но заверили, что объект готов к работе: