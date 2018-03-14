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11:37   14 Марта 2018
Россия
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«Я выбираю сам»: московские НКО провели флешмоб с призывом участвовать в выборах

«Я выбираю сам»: московские НКО провели флешмоб с призывом участвовать в выборах

Представители некоммерческих организаций (НКО) Москвы провели флешмоб «Я выбираю сам» в московском парке им. Воровского.

Цель флешмоба - воодушевить горожан участвовать в президентских выборах России, сообщает корреспондент ТАСС.

Директор АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» Эльвира Уманская стала одним из организатором акции, она рассказала, что задачей флешмоба является побуждение гражданской активности у москвичей, активисты приглашают жителей города на выборы 18 марта, а также рассказывают о деятельности НКО.

Гендиректор некоммерческого партнерства объединения общественных и некоммерческих организаций СЗАО Москвы «Содружество» Ольга Железкина добавила, что в настоящее время общество прибывает в политической апатии, поэтому она считает необходимым донести до людей, что «в едином порыве народ может представлять силу, которая работает на конструктив, а не на политическое противоборство».

Уманская рассказала, что в событии участвуют около 50 некоммерческих организаций Москвы и порядка 30 волонтеров. Она напомнила, что в понедельник, 12 марта, было проведено примерно 70 акций в 11 округах Москвы, в них приняли участие более 25 тысяч москвичей. Представитель НКО уточнила, что формат у всех мероприятий был разный от фестивалей и мастер-классов до социологических опросов. Накануне председатель избиркома Москвы Валентин Горбунов, выступил с поддержкой идеи НКО, он считает важным проведение подобных акций в течение предвыборной недели во всех округах Москвы.

«Я выбираю сам»: московские НКО провели флешмоб с призывом участвовать в выборах

Волонтеры встречали участников акции у метро «Войковская», где они раздавали атрибутику с символикой: листовки, значки, ручки, магниты, наклейки и анкеты. 

«Мы сами разработали символику акции - сердце, контур которого окрашен в триколор, это сердце выражает нашу любовь к России», — сообщила президент Центра помощи многодетным семьям "МногоМама" Алина Контарева. 

Она рассказала, что в анкетах каждый респондент мог выразить свое отношение к Москве и России, а во время заполнения человек задумывается о важности своего голоса для страны, в которой он проживает.

Для проведения флешмоба в парке установили сцену, где выступали приглашенные музыканты, а участникам мероприятия предлагалось подыграть артистам на разных инструментах.

«Для нас важно создать некое праздничное настроение и показать москвичам, что мы можем решать вместе свои проблемы, но при этом не забывать, что есть жизнь, есть радость, есть будущее», — пояснила одна из организаторов акции Ольга Железкина. 

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #флешмоб #выборы2018 #явыбираюсам
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