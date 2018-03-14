Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

Блогер Артем Кондратьев, более известный по псевдониму Артем Кей, решил отправиться в Петропавловск-Камчатский, чтобы первым проголосовать на выборах президента России 18 марта.

Блогер рассказал телеканалу «360», что впервые голосовал, когда ему было 18 лет — в 2012 году. На этот раз молодой человек решил отнестись к выборам особенно ответственно и оригинально. Он уже взял открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в другом городе — в Петропавловске-Камчатском, где выборы стартуют раньше всего.

Отношение к выборам у Артема менялось с возрастом. По его словам, будучи школьником, он считал, что в голосовании нет никакого смысла, но впоследствии его отношение к этому изменилось.

«Я понял, что можно сидеть на диване и говорить, как все в стране плохо и ужасно. Но правильнее быть активным гражданином, как-то пытаться влиять на ситуацию. Вот так я и пришел к тому, что стоит голосовать, а не просто сидеть на диване», — казал блогер.

Он также добавил, что бойкотируют выборы обычно именно те люди, которые вечно жалуются на «плохую жизнь».