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11:17   14 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

Блогер Артем Кондратьев, более известный по псевдониму Артем Кей, решил отправиться в Петропавловск-Камчатский, чтобы первым проголосовать на выборах президента России 18 марта.

Блогер рассказал телеканалу «360», что впервые голосовал, когда ему было 18 лет — в 2012 году. На этот раз молодой человек решил отнестись к выборам особенно ответственно и оригинально.  Он уже взял открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в другом городе — в Петропавловске-Камчатском, где  выборы стартуют раньше всего.

Отношение к выборам у Артема менялось с возрастом. По его словам, будучи школьником, он считал, что в голосовании нет никакого смысла, но впоследствии его отношение к этому изменилось.

«Я понял, что можно сидеть на диване и говорить, как все в стране плохо и ужасно. Но правильнее быть активным гражданином, как-то пытаться влиять на ситуацию. Вот так я и пришел к тому, что стоит голосовать, а не просто сидеть на диване», — казал блогер.

Он также добавил, что бойкотируют выборы обычно именно те люди, которые вечно жалуются на «плохую жизнь».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #выборы2018 #артем кей
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