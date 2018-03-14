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11:25   14 Марта 2018
Россия
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Посол РФ во Франции рассказал о диалоге Москвы и Парижа

Посол РФ во Франции рассказал о диалоге Москвы и Парижа

Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил, что российско-французские отношения переживают период «определенного Ренессанса».

По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в мае 2017 года в Версале не только положительно сказалась на диалоге Москвы и Парижа, но и помогла обеим сторонам нарастить политические контакты.

«Встреча прошла успешно», — добавил Мешков. 

Посол напомнил, что в 2018 году запустили «Трианонский диалог», чтобы укрепить связь между россиянами и французами для двустороннего сотрудничества. Алексей Мешков в интервью РИА Новости отметил, что перспективы у Москвы и Парижа есть и их надо «правильно использовать».

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #франция #макрон
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