Израиль намерен добиться вывода шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии

Посол Израиля в России Гарри Корен заявил, что Израиль сотрудничает с Россией, чтобы реализовать договоренность о выводе шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в соглашении о создании южной зоны деэскалации в Сирии, заключенном между Россией, США и Иорданией, есть пункт о выводе шиитских формирований. В их число входят и подразделения вооруженных сил Ирана. Корен подчеркнул, что этот вопрос на данный момент решается на высшем государственном уровне.

Также дипломат добавил, что Израиль ценит любое сотрудничество с международным сообществом, в том числе и с Россией.