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11:11   14 Марта 2018
Россия
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ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ

ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил отменить программу валютного контроля в России.

Взамен ведомство намерено углубить международный налоговый обмен и серьезнее подойти к контролю по отмыванию средств, полученных нелегальным путем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад ЦСР.

«Система должна сопровождаться рядом мер по совершенствованию международного налогового обмена», — говорится в документе. Главой ЦСР является бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #кудрин #цср
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