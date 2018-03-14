ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил отменить программу валютного контроля в России.

Взамен ведомство намерено углубить международный налоговый обмен и серьезнее подойти к контролю по отмыванию средств, полученных нелегальным путем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад ЦСР.