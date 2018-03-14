ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ
Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил отменить программу валютного контроля в России.
Взамен ведомство намерено углубить международный налоговый обмен и серьезнее подойти к контролю по отмыванию средств, полученных нелегальным путем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад ЦСР.
«Система должна сопровождаться рядом мер по совершенствованию международного налогового обмена», — говорится в документе. Главой ЦСР является бывший министр финансов Алексей Кудрин.