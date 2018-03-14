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12:40   14 Марта 2018
Весь мир
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Несогласные с операцией Анкары в Африне подожгли турецкую мечеть в Германии

Несогласные с операцией Анкары в Африне подожгли турецкую мечеть в Германии

Культурный центр и мечеть «Турецко-исламского союза за религиозные связи», расположенные на севере Берлина, забросали коктейлями Молотова в ночь на воскресенье, 11 марта.

Поджог осуществили около двух часов ночи по местному времени. Спасателям удалось потушить огонь, однако большинство помещений центра успели полностью выгореть. Полиция предполагает, что атаку могли устроить сторонники сирийских курдов в ответ на операцию Турции в Африне («Оливковая ветвь»).

Анкара объявила начало «Оливковой ветви» 20 января текущего года. Турков обеспокоило намерение Вашингтона создать «Отряды национальной самообороны» для патрулирования сирийско-турецкой границы. Предполагалось, что в эти формирования войдут и курдские бойцы. Турецкие власти восприняли планы американцев как вызов и решили вытеснить курдов из региона, создав на границе Турции и Сирии буферную зону.

В ответ на действия турецких военных в САР сторонники курдских вооруженных формирований объявили охоту на турков и их союзников в Европе. В рамках акции Fight4Afrin радикалы организовали серию партизанских атак в европейских странах. Особенно широко сопротивление развернулось в Германии.

«Турецко-исламский союз за религиозные связи», на чьи культурный центр и мечеть напали ночью 11 марта, тесно связан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. И это не первая турецкая организация, близкая к Анкаре, которую атаковали в Германии. В ту же ночь в Северном Рейн-Вестфалии неизвестные забросали коктейлями Молотова здание «Союза турецко-немецкой дружбы», а в пятницу, 9 марта, атаке подверглась мечеть в городе Лауффен-ам-Неккар.

Очевидно, радикалы решили «достучаться» до Турции через оскорбление религии. Однако Анкара не спешит поддаваться на эти провокации. Турецкие власти заявили, что внимательно следят за ситуацией в Германии и призвали немецкое правительство принять меры против террористических атак.

Автор: Антон Кочевник
#европа #сирия #германия #турция #курды #новости #африн
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