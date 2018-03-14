Пьяный мужчина избил фельдшера в Югре

Пьяный мужчина ударил по голове фельдшера, который прибыл по вызову на помощь к его ребенку.

По этому инциденту возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

В сообщении говорится, что подозреваемому в совершении преступления 45 лет. Вечером 8 марта 2018 года бригада скорой помощи выехала на вызов оказать помощь ребенку в СОТ «Движенец». По данным следствия, отец ребенка оказался в состоянии алкогольного опьянения и сразу стал хамить фельдшеру, после чего нанес ему удар рукой по голове.

Пострадавший медицинский работник - мужчина, в данный момент уточняются детали происшествия, опрашиваются участники и свидетели события, пояснили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Югре. Уголовное дело возбуждено по статье «Побои».