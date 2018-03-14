Роскомнадзор будет круглосуточно контролировать каналы связи избиркомов

В период с 16 по 20 марта Роскомнадзор будет круглосуточно контролировать каналы связи, используемые для оказания услуг избирательным комиссиям всех уровней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В различных субъектах РФ совместно с Минкомсвязи избиркомами, органами исполнительной власти и операторами связи были проведены тренировки среди специалистов для отработки их действий в условиях нештатных ситуаций. К таким ситуациям, например, относятся: перебои с электроснабжением, отключения телефонной связи, каналов передачи данных ГАС «Выборы», кибератак на портал видеотрансляции, на телефонные номера избирательных комиссий и прочие.