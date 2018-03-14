Путина назвали самым популярным иностранным лидером в Сербии

В Сербии президента РФ Владимира Путина признали самым популярным иностранным лидером. Об этом сообщила газета «Политика».

Издание совместно с социологическим агентством «Фактор плюс» с 9 по 13 марта провело два независимых опроса. Участникам предложили в порядке убывания назвать нескольких лидеров государств, которым они доверяют больше всего. Выяснилось, что результаты обоих исследований совпали.

Рейтинг Путина в опросе составил 58%. На втором месте — канцлер ФРГ Ангела Меркель с 42%. 34% набрал председатель КНР Си Цзиньпин. Остальные места в порядке убывания распределили между американским лидером Дональдом Трампом (22%), премьером Великобритании Терезой Мэй (16%), главой Франции Эммануэлем Макроном (16%) и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (7%).