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10:40   14 Марта 2018
Общество
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Михайловский театр посетит с гастрольной программой Ирландию 

Михайловский театр посетит с гастрольной программой Ирландию 

Петербургская оперная труппа Михайловского театра будет выступать в Дублине.

Оперная труппа Михайловского театра впервые выступит в Дублине, пять спектаклей "Тоски" Джакомо Пуччини пройдут с 14 по 18 марта на сцене Bord Gais Energy Theatre.

Солистка Михайловского театра Мария Литке и ирландская певица Селин Бирн, выступавшая 11 ноября в Петербурге, будут исполнять заглавную роль.

Художественный руководитель театра Владимир Кехман рассказл, что Михайловский театр представит в Дублине не русский репертуар, который чаще всего ждут от российских театров, а одно из знаковых произведений, пользующихся популярностью во всем мире.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #весь мир #гастроли #михайловский театр
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