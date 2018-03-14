Михайловский театр посетит с гастрольной программой Ирландию 

Петербургская оперная труппа Михайловского театра будет выступать в Дублине.

Оперная труппа Михайловского театра впервые выступит в Дублине, пять спектаклей "Тоски" Джакомо Пуччини пройдут с 14 по 18 марта на сцене Bord Gais Energy Theatre.

Солистка Михайловского театра Мария Литке и ирландская певица Селин Бирн, выступавшая 11 ноября в Петербурге, будут исполнять заглавную роль.

Художественный руководитель театра Владимир Кехман рассказл, что Михайловский театр представит в Дублине не русский репертуар, который чаще всего ждут от российских театров, а одно из знаковых произведений, пользующихся популярностью во всем мире.