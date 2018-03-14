Эксперт: Кроме газовых контрактов между Россией и Украиной почти ничего не осталось

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал слова гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера о расторжении конрактов между российской компанией и украинским «Нафтогазом».

Об этом эксперт рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Расторжение контрактов займет около двух лет. По мнению Иванова, все стороны заинтересованы в том, чтобы растянуть этот процесс, поскольку иначе поставка газа в необходимом объеме может встать. Возможно через два года «действительно будет выстроена необходимая инфраструктура, и Россия сможет обойтись без Украины».

По его словам, контракты являются «поводами» и «предлогами» для сохранения хоть каких-то отношений.

«На Украине, что бы ни говорили, а понимают, что без России им не прожить. Ругаться можно бесконечно, но многовековую связь не разорвать», — отметил Иванов.

Он также добавил, что стороны могут еще долго конфликтовать, однако «в итоге о чем-нибудь договорятся».