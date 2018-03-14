Авиакомпания «Ямал» назвала самолет в честь погибшего в Сирии летчика Филипова
Компания-авиаперевозчик «Ямал» присвоила самолету имя летчика, майора ВКС РФ Романа Филипова, погибшего в Сирии.
Отмечается, что имя присвоено самолету Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89073. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Роман Филипов погиб в неравном бою с террористами в Сирии. Боевики сбили самолет майора, из-за чего военному пришлось вынужденно катапультироваться. Летчик приземлился у одного из населенных пунктов, где его окружили враги. Филипов подорвал себя гранатой. Глава РФ Владимир Путин присвоил майору звание Героя России посмертно.