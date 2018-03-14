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10:25   14 Марта 2018
Весь мир
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Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора

Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора

Район Восточной Гуты покинули уже более 300 человек с начала работы гумкоридора. Больше всего людей покинуло территорию именно за последние дни. В то же время в населенных пунктах возросло число массовых митингов мирных жителей против боевиков. 

Сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон на данный момент ведет переговоры с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) о выводе по гуманитарному коридору мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #восточная гута #гумкоридоры
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