Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора

Район Восточной Гуты покинули уже более 300 человек с начала работы гумкоридора. Больше всего людей покинуло территорию именно за последние дни. В то же время в населенных пунктах возросло число массовых митингов мирных жителей против боевиков.

Сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон на данный момент ведет переговоры с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) о выводе по гуманитарному коридору мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.