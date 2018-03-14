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10:46   14 Марта 2018
Россия
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Видео PutinTeam из Сочи: Галустян рассказал Чуриковой, почему присоединился к движению

Видео PutinTeam из Сочи: Галустян рассказал Чуриковой, почему присоединился к движению

Российский комик Михаил Галустян приехал в родной город, чтобы встретиться со студентами Сочинского государственного университета в рамках акции «Помни свои корни», которую организовало движение PutinTeam.

После встречи с учащимися Галустян пообщался с российской телеведущей Яной Чуриковой и рассказал, почему он решил присоединиться к движению. Юморист признался, что всегда являлся командным игроком, а PutinTeam — команда с единым взглядом на будущее страны. Команда людей, которые хотят сделать страну лучше. С этим же он всегда отождествляет патриотизм, когда человек ставит интересы государства выше своих собственных и готов пожертвовать собой ради какой-то высшей цели.

Это же, указывает Галустян, он видит в нынешнем лидере России Владимире Путине. Действующий президент, по его словам, величайший стратег и гениальный политик, которому присуща необходимая для главы государства хладнокровность. Путину, подчеркивает артист, не страшно доверить страну. Что и подтверждается многочисленными изменениями в том же Сочи. Город сильно развился за последние несколько лет: улучшились дороги, появились новые автомобильные развязки, появился хороший аэропорт. А самое главное — Сочи знают все.

Видео PutinTeam из Сочи: Галустян рассказал Чуриковой, почему присоединился к движению Хотелось бы, чтобы в ближайшие шесть лет такому же развитию подверглись здравоохранение и образование, заметил Галустян. Тем не менее развитие этих сфер зависит не только от властей страны, но и от каждого ее гражданина. Каждый должен сам сделать что-то для того, чтобы хорошо жить.

Поэтому так важно поучаствовать в выборах президента. Все думают, что выборы не зависят от них. Но это не так. Если не заняться политикой, политика займется тобой, подчеркнул комик.

PutinTeam — неформальное движение сторонников кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Его создал российский хоккеист Александр Овечкин, чтобы объединить людей, которые гордятся своей страной и президентом.

 

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #новости #галустян #выборы2018 #putinteam
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