МИД считает «московский формат» оптимальной площадкой переговоров по Афганистану

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что оптимальной площадкой для координирования действий по примирению в ИРА является «московский формат».

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, остальные форматы не смогли убедить талибов начать вести мирные переговоры. Московский формат консультаций может помочь наладить конструктивный диалог между правительством ИРА и Движением талибов (террористическая организация, запрещенная в России).

Дипломат заявил, что «кабульский процесс» рассматривается как одна из составляющих в поиске решения афганского вопроса. Однако «талибы проигнорировали недавнюю встречу «кабульского процесса» в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами».