Девять из десяти государственных постов США свободны

Сотрудник национальной безопасности США Билл Фэрис заявил, что 9 ведущих государственных постов США пустуют уже месяц.

Об этом он пишет на своей странице в Twitter.

Это тенденция продолжается с прошлого месяца. Девять ведущих государственных постов США остаются пустыми. Это именно то, что до сих пор не решено, говорится в сообщении.

UPDATE: Now 9 of 10 jobs. A very prescient graphic from last month. Seven of 9 top State Department posts are empty. Here's what's not getting done https://t.co/bW78DbzMFM via @business