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10:37   14 Марта 2018
Весь мир
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Девять из десяти государственных постов США свободны

Девять из десяти государственных постов США свободны

Сотрудник национальной безопасности США Билл Фэрис заявил, что 9 ведущих государственных постов США пустуют уже месяц.

Об этом он пишет на своей странице в Twitter.

Это тенденция продолжается с прошлого месяца. Девять ведущих государственных постов США остаются пустыми. Это именно то, что до сих пор не решено, говорится в сообщении. 

 

  В своем посте Фэрис ссылается на издание Bloomberg Businessweek, где говорится об отставке Тиллерсона и о том, что действующий глава ЦРУ Майк Помпео займет его место.

Автор: Екатерина Розина
#сша #безопасность #отставка #политика #весь мир
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