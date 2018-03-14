Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

 ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ

ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ
Во Львове прогремел взрыв неподалеку от польского мемориала – СМИ

Во Львове прогремел взрыв неподалеку от польского мемориала – СМИ

 Пушков: Украинский «Нафтогаз» сам себя наказал

Пушков: Украинский «Нафтогаз» сам себя наказал
Девять из десяти государственных постов США свободны

Девять из десяти государственных постов США свободны

 Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора

Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора
Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

Блогер Артем Кей полетит на Камчатку, чтобы первым проголосовать на выборах

 ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ

ЦСР предложил отменить систему валютного контроля в РФ
Во Львове прогремел взрыв неподалеку от польского мемориала – СМИ

Во Львове прогремел взрыв неподалеку от польского мемориала – СМИ

 Пушков: Украинский «Нафтогаз» сам себя наказал

Пушков: Украинский «Нафтогаз» сам себя наказал
Девять из десяти государственных постов США свободны

Девять из десяти государственных постов США свободны

 Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора

Восточную Гуту покинуло более 300 мирных жителей за время работы гумкоридора
9:44   14 Марта 2018
Россия
468

МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона

МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона

США находятся в Афганистане, чтобы оказывать влияние на соседние страны.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. Его слова привели РИА Новости.

Спецпредставитель считает, что Вашингтон в Афганистане в первую очередь пытается контролировать и влиять на политические процессы в близлежащих странах. Также США проецируют свои силы на конкурентов, Россию, Китай и Иран в первую очередь. Белый дом в этом регионе планирует дестабилизировать обстановку с переносом в РФ, считает Кабулов. 

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #политика #афганистан #мид рф #весь мир #кабулов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить Россия
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить
Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.
21:34   13 Марта 2018
114
Тиллерсон не успел Весь мир

Тиллерсон не успел

18:24   13 Марта 2018
17218
Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям Россия

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

17:57   13 Марта 2018
13170
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом? Россия

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

16:24   13 Марта 2018
57586
Новости smi2.ru
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Тиллерсон не успел

Тиллерсон не успел

 Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

 Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям