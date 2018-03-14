Чижов: Нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе Помпео

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что у России нет причин полагать, что подходы нового госсекретаря США Майка Помпео будут более мягкими. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Euronews.

Глава США Дональд Трамп 13 марта отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. Его же должность теперь займет Джина Хаспел, которая ранее занимала пост заместителя директора ЦРУ.