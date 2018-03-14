Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжном спринте

Россиянка Михалина Лысова финишировала второй в лыжной спринтерской гонке на 1,5 километра среди атлеток с нарушением зрения на Паралимпиаде в Южной Корее.

Российская спортсменка, выступившая с атлетом-ведущим Алексеем Ивановым, уступила первое место белоруске Светлане Сахоненко. Та завершила гонку за четыре минуты 29,9 секунды. Бронзу Паралимпиады завоевала украинка Оксана Шишкова.

Лысова выиграла уже вторую серебряную медаль Паралимпиады. Накануне она заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров. Гонку на 15 километров спортсменка завершила третьей. Она также завоевала золото Игр, первой завершив гонку на пять километров.